Bekir Coşkun: Gitmemek insanın elinde olsaydı Padişah Dolmabahçe’de oturuyordu hâlâ…

Evet… Reis ne yapıp edip, kaybettiği seçimin gereğini yaptırmamış, sarayındaki koltuğu kimseye vermemişti… Bu kez de kaybettiğini anladığı an, neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz… Yandaş, işte bunun haberini veriyor: “Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz…”

Ancak bu kez karşısında sadece CHP yok… Vicdanı sızlayan samimi dindarlar var… Gerçek milliyetçi ülkücüler var… Bu seçimin son şans olduğunu görmüş kararlı cumhuriyetçiler var… Türkiye’nin batmakta olduğunu nihayet anlamış liberaller var… Kapitalistler var, sosyalistler var… Hatta Reis’in tek adamlığından korkmuş‑ürkmüş AKP’liler var…

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Ve gitmemek insanın elinde olsaydı… Osmanlı hanedanından Padişahı hazretleri efendimiz, Dolmabahçe Sarayı’nda oturuyordu hâlâ…

Bekir Coşkun’un yazısı