Bekir Coşkun: Gazetecilik hayatımda ‘Bir katkım oldu’ diye sevindiğim sadece bir şey var elde

Düşündükçe, gazetecilik hayatımda mutlu olduğum, “Bir katkım oldu” diye sevindiğim sadece bir şey var elde…

İlk hayvan yazısı yazdığımda editör homurdanmış “Hayvan mı önemli insan mı önemli?” demişti… “İnsan önemli, ben de yazıyı insanlara yazdım zaten” demiştim… Hayvan haberleri, sadece köpek birisini ısırdığında gazetelerde yer alırdı… Haber genelde “Belediyenin itlaf ekibi olay yerine çağrıldı” diye biterdi…

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Bugün bir kedi yavrusu için, bir küçük köpek için, kuşlar ya da adalardaki atlar için Türkiye ayağa kalkıyor… Bir kediye tekme atıldığında insanlar kıyamet koparıyorlar…

Gözyaşının ideolojisi yoktur, sağcısı, solcusu, muhafazakarı, liberali, milliyetçisi, çocuğu, kadını, erkeği hep birlikte, bir sevgide birleşip canlıları korumak için çırpınıyorlar…

Tüm canlılar adına…

Teşekkürler Türkiye…

Bekir Coşkun’un yazısı