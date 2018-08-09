Bekir Coşkun: ‘Doları papaz yükseltti’ diyorsan kolay, imam indiriversin

Tarıma destek için kurulmuş Ziraat Bankası’nın parası ile yandaşlara gazete ve televizyonlar aldırdılar…

Lüks yatlara indirimli mazot verdiler de çiftçinin traktörüne vermediler…

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Meraları TOKİ’ye devrettiler…

Pırlantada KDV sıfırdı, çiftçinin aletlerinde yüzde 18…

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Tarım politikaları böyleydi çünkü… Patates savaş içindeki Suriye’den geliyor; 4 bin ton… Sığıra ödenen para 4 milyar lira… Gübre ABD’den geliyor; 3.4 milyar dolar… 126 ülkeden 133 çeşit tarım ürünü ithal ediliyor… İthal sarımsaktan nohuda kadar, ödenen para 180 milyar dolardır… Bu sadece tarımdaki yıkımdır…

Tüm milli varlıkları satıp ülkeyi batırdıktan sonra “Doları papaz yükseltti” diyorsan kolay… İmam indiriversin…

Bekir Coşkun’un yazısı