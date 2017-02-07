Bekir Coşkun: Diktatörlüğe geçit vermek istemeyenler sandığa giderse ‘Evet’ çıkmaz

(…) diktatörlüğe geçit vermek istemeyenler sandığa giderse…… “Evet” çıkmaz…… Bu; laik cumhuriyetimizi geri almanın ilk adımı olabilir, emin olun……

O gün güzel bir Nisan günü olacak… Betona rağmen, kaldırım taşlarının arasından renk renk çiçeklerin çıktığı günlerdir o günler……

Mevsim; serçelerin dallarda şarkı söylemeye başladığı günler olacak… O gün; tembelleri uyararak, nazlananları arayarak, yaşlılarımızı‐gençlerimizi yanımıza alarak, komşuları çağırarak, uyuyanların kapısını çalarak sandığa gitmeliyiz……

Bunu yaparsak “evet” çıkmayacak… Çiçeklerin açtığı mevsimdir Nisan……

Bekir Coşkun’un yazısı