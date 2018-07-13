Bekir Coşkun: Diğer tarikatların dokunulmazlıkları varken, sadece kedicikler mi karakola?

Hürriyet’te yazdığım günlerdi…

“Adnan Hocanın müritleri” randevu istediler, hiç bilgim olmadığı için sevgili Nurettin Kurt’a “Kim bunlar?” diye sordum, “Kedicikler” dedi…

İçeri girdiler, ben hiç böyle tarikat görmemiştim…

Aslında bu döneme aykırı bir şey değil tarikatlar…

Türkler; muhteşem bir zaferle kazanılan, dünyanın gıpta ettiği, modern-laik-parlamenter cumhuriyeti terk edip teokrasiyi seçtikten sonra, tarikat dediğin sistemin parçası…

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Kediciklere gelince…

İnanç istismarından, kara paradan, yurt rezaletlerinden, çocuklara tecavüzlerine kadar… Haklarında binlerce iddia olan diğer tarikatların dokunulmazlıkları varken…

Sadece kedicikler mi karakola?..

Bekir Coşkun’un yazısı