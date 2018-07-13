Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bekir Coşkun: Diğer tarikatların dokunulmazlıkları varken, sadece kedicikler mi karakola?

Hürriyet’te yazdığım günlerdi…
“Adnan Hocanın müritleri” randevu istediler, hiç bilgim olmadığı için sevgili Nurettin Kurt’a “Kim bunlar?” diye sordum, “Kedicikler” dedi…
İçeri girdiler, ben hiç böyle tarikat görmemiştim…

Aslında bu döneme aykırı bir şey değil tarikatlar…
Türkler; muhteşem bir zaferle kazanılan, dünyanın gıpta ettiği, modern-laik-parlamenter cumhuriyeti terk edip teokrasiyi seçtikten sonra, tarikat dediğin sistemin parçası…

Reklam

Kediciklere gelince…
İnanç istismarından, kara paradan, yurt rezaletlerinden, çocuklara tecavüzlerine kadar… Haklarında binlerce iddia olan diğer tarikatların dokunulmazlıkları varken…
Sadece kedicikler mi karakola?..

Bekir Coşkun’un yazısı

Reklam

SON HABERLER

Görevi devreden Yılmaz: Kuvvetler ayrımı yoksa özgürlükleri yaşamak mümkün değil

7 Temmuz’dan itibaren geçici olarak Meclis başkanlığı görevini yürüten İYİ Parti’li Durmuş Yılmaz, görevi AKP’li Binali Yıldırım’a devretti. Devir teslim töreninde konuşan Yılmaz, “Montesquieu’nin dediğine göre ‘Kuvvetler ayrımının olmadığı yerde özgürlükleri tam olarak yaşamamız mümkün değildir’ deniliyor” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...