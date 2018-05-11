Bekir Coşkun: Demokrasi ile gelirler, ama demokrasi ile gitmezler

Muharrem İnce’yi pufa oturtmadığına şükredin… * Asıl sorun duygularında demokrasi olmadığı için, iktidarı demokratik yolla devretmek de yoktur… Demokrasi ile gelirler, ama demokrasi ile gitmezler… Peki ya siz… Padişahın “Seçimi kaybettik, buyurun saraydaki koltukta siz oturun” diyeceğine inanıyor musunuz?.. İşimiz zor ama saltanattan sonra cumhuriyet gelir.
SON HABERLER
Demirtaş: HDP barajı geçer, ben de iyi oy alırsam AKP’ye güle güle diyebilirsiniz
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran’daki seçimler için “HDP barajı geçer ve ben de iyi bir oy alırsam AKP’ye güle güle diyebilirsiniz. Bunun dışındaki hiçbir formül AKP’yi iktidarından edemez” dedi.
AKP’de paravan aday adayları: Mülakata girip başkası için çalışıyorlar
AKP’de bazı milletvekili aday adaylarının mülakatta kendileri için çalışacak paravan aday adayları ayarlayarak mülakatta parti yönetimini manipüle etmeye çalıştığı öne sürüldü.
Perinçek’ten İnce’ye ikinci tur desteği yok: Demirtaş’ı ziyaret edenle yan yana olmayız
Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzayı toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ikinci tura kalması halinde CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye destek vermeyeceklerini söyledi.
‘FETÖ’ operasyonu: 211 muvazzaf askere gözaltı
İstanbul Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY imamları ile ankesörlü telefonla irtibat kurdukları öne sürülen, itirafçıların adlarını verdiği 211’i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı verildi.
Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarının ihalesi: En yüksek teklif Albayrak’tan
Türkşeker’e ait Erzurum ile Erzincan şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 287 milyon lira ile Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ. verdi.