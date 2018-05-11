Bekir Coşkun: Demokrasi ile gelirler, ama demokrasi ile gitmezler

Muharrem İnce’yi pufa oturtmadığına şükredin… * Asıl sorun duygularında demokrasi olmadığı için, iktidarı demokratik yolla devretmek de yoktur… Demokrasi ile gelirler, ama demokrasi ile gitmezler… Peki ya siz… Padişahın “Seçimi kaybettik, buyurun saraydaki koltukta siz oturun” diyeceğine inanıyor musunuz?.. İşimiz zor ama saltanattan sonra cumhuriyet gelir.

Bekir Coşkun’un yazısı