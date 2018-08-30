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Yaramazlara biraz batar!

Bekir Coşkun: Demokrasi falan ona lazım değil… Ama kuru soğan 4 liraya çıktığı gün başına geleni anladı…

30 Ağustos Büyük Taarruz’da canlarını vererek bize bu ülkeyi bırakan yiğitlerin bezden torbalarında üç şey vardı:
Kuru ekmek, tuz ve bir soğan…

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Adama desen “Hukuk elden gitti…”
Hukuka ihtiyacı yok…

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Adama desen ki “laiklik bitti…”
Laikliğe ihtiyacı yok…

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“Cumhuriyet devrimleri” desen…
“Camileri ahır yaptılar” diyor…
Hatta cumhuriyete kızıyor, ihtiyacı yok…

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“İfade özgürlüğü…”
“İfade özgürlüğü” gerekmiyor

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Kuvvetler ayrılığı, insan hakları, parlamenter sistem…
Demokrasi falan…
Ona lazım değil…

*

Ama kuru soğan 4 liraya çıktığı gün…
Anladı…
Kuru soğanı hiç 4 lirayken görmemişti…
Başına geleni şimdi çaktı…

Bekir Coşkun’un yazısı


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