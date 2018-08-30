Bekir Coşkun: Demokrasi falan ona lazım değil… Ama kuru soğan 4 liraya çıktığı gün başına geleni anladı…

Türkiye’nin ekonomi üzerinden ‘sıkıştırıldığını’ söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yapısal sorunlarımız elbette mevcuttur. Bunu çözmek için çalışıyoruz. Bunların hiçbiri son yaşananlara açıklama olamaz. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız” dedi. Erdoğan, 2017 Medya Oscarları Ödül Töreni’nde konuştu. ‘Eskisine göre hakikate daha saygılı bir medyamız var’ Belediye başkanı olduğu dönemden bu yana kendisini en çok linç etmeye […]