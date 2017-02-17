Bekir Coşkun: Cumhuriyetin yaşaması ya da yok olması oylamasıdır bu

Tüm bu olanlar; size anayasada değişiklik yapılması gibi geliyor… Oysa değil… Cumhuriyeti yıkıyorlar…

Cemaatle birlikte planladılar, kumpas kuruldu ve cemaatin devlete ve orduya sızmasına izin verdiler… Ama Gülen’in bir Humeyni olmak istediğini anlayınca, tek başlarına yapmaya karar verdiler devamını…

Söyleyin millete; anayasa değişikliği falan sanmasın…

Cumhuriyetin yaşaması ya da yok olması oylamasıdır bu…

Biz; aydınlık, medeniyet, huzur ve barış demek olan Cumhuriyetimizi yıkmak isteyenlere ‘Hayır’ diyeceğiz…

Bekir Coşkun’un yazısı