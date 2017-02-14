Bekir Coşkun: Cumhuriyetin verdiği makam ve yetki herkese yetti de buna niçin yetmiyor

Biz soralım… Vicdan yanıt versin…
Sorumuz var: Cumhuriyetin verdiği makam ve yetki herkese… (Atatürk, İnönü, Menderes, Demirel, Özal, Ecevit…) Herkese yetti de…
BUNA NİÇİN YETMİYOR?..
Sorumuz var vicdan:
Şimdiye kadar ne istedi vermedik; TÜRKİYE KAN İÇİNDE?…
Şimdiye kadar ne istedi vermedik; EKONOMİDE ÇARŞI-PAZAR
KAN AĞLIYOR?..
Şimdiye kadar ne istedi vermedik;
15 SENE ÖNCE KÖMÜRE MUHTAÇ İNSANLAR HÂLÂ KÖMÜRE MUHTAÇ?..
Şimdiye kadar ne istedi vermedik; 15 SENE ÜLKEYİ TEK BAŞINA YÖNETTİKTEN SONRA, HÂLÂ “EVET DERSENİZ TÜRKİYE İYİ YÖNETİLECEK” DİYORSUN
BE ADAM…