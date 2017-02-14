Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bekir Coşkun: Cumhuriyetin verdiği makam ve yetki herkese yetti de buna niçin yetmiyor

 

Biz soralım… Vicdan yanıt versin…

Sorumuz var: Cumhuriyetin verdiği makam ve yetki herkese… (Atatürk, İnönü, Menderes, Demirel, Özal, Ecevit…) Herkese yetti de…

BUNA NİÇİN YETMİYOR?..

Sorumuz var vicdan:

Şimdiye kadar ne istedi vermedik; TÜRKİYE KAN İÇİNDE?…

Şimdiye kadar ne istedi vermedik; EKONOMİDE ÇARŞI-PAZAR

KAN AĞLIYOR?..

Şimdiye kadar ne istedi vermedik;

15 SENE ÖNCE KÖMÜRE MUHTAÇ İNSANLAR HÂLÂ KÖMÜRE MUHTAÇ?..

Şimdiye kadar ne istedi vermedik; 15 SENE ÜLKEYİ TEK BAŞINA YÖNETTİKTEN SONRA, HÂLÂ “EVET DERSENİZ TÜRKİYE İYİ YÖNETİLECEK” DİYORSUN

BE ADAM…

Bekir Coşkun’un yazısı

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