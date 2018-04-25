Bekir Coşkun: Cumhuriyeti yok edemeden yok olma korkusu başladı

Neyi yapamadılar da seçimleri öne aldılar?…

Aklına geleni “KHK” diye kanunlaştırabiliyor…

Seçilmiş başbakanları, belediye başkanlarını kulağın tutup atabiliyor…

Her dediğini manşet yapan yalaka medyan var…

Çankaya’yı beğenmedin, Nişantaşı kadar sarayın var…

Sana biat etmiş ordun var…

Hırsızlık, soygun, talan iddialarının kapağını açıp bakmayan bir yargı var…

Anayasaya uymadın, sana uygun bir anayasa var…

Ağzını açanı hapishanelere kapatan, emrinde bir OHAL var…

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Biz anlıyoruz aslında…

Cumhuriyeti yok edemeden yok olma korkusu başladı…

Bu ekonomik çöküntü bir sene daha gizlenemezdi… Köylü, esnaf sokağa dökülecek, yoksullar kendilerini yakmaya başladılar, böyle bir yıl daha yürümezdi… Dünyanın çağdaş ülkeleri dışladılar, dış yaptırımlar geliyor, böyle bir yıl daha gitmezdi… Suriye’ye girdi, işin içinden çıkamıyor, bir sene daha klarnetçi ile idare edemezdi… Bu hukuksuzluk, adaletsizlik ve zulüm ile bunca suç bir yıl daha örtülemezdi…

Bekir Coşkun’un yazısı