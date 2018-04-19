Bekir Coşkun: Cumhuriyeti yıkayım derken, zulmün yıkılışı bu

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Çağdaş dünya terk etti seni, Batı dünyasındaki hiçbir devlet bu iktidarı görmek istemiyor… O Afrin bataklığının faturası gelmeye başladı, ne kadar parayı Suriye topraklarına gömdün, fatura ödenecek… “Diplomatik taktik” yapıyorum derken çuvalladı, Türkiye hem ABD’yi, hem Rusya’yı kaybetti…

Kısacası… Baktılar; ittir ittir gitmiyor… Şu utanmaz medya çöküşü toplumdan gizlese bile, ortaya çıktı ki: Bıçak kemiğe dayandı… Erken seçimi Bahçeli’den bile daha erkene, 24 Haziran’a çekmeleri paniğin şiddetini gösteriyor…

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Cumhuriyeti yıkayım derken… Zulmün yıkılışı bu… Bu olanlar; gidişin ilk adımıdır…

Bekir Coşkun’un yazısı

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