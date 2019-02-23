Bekir Coşkun: Cumhurbaşkanlığı sistemi ittir ittir gitmiyor…

Kamyon bile ittirince bir süre gider… 8 ay oldu… Cumhurbaşkanlığı sistemi ittir ittir gitmiyor…

Cumhuriyet’in daha ilk aylarında; şeker fabrikaları kuruldu, İş Bankası kuruldu, Gölcük Tersanesi kuruldu, fişek fabrikaları kuruldu, Atatürk Orman Çiftliği kuruldu, hukuk fakültesi kuruldu, başkent olan Ankara’nın nazım planı yapıldı, Turing Otomobil Kurumu kuruldu, mahalle mektepleri ve medreseler kapatılarak tevhidi tedrisat ile modern eğitime geçildi, üç ayda 2 bin okul yapıldı, Lozan Antlaşması uygulamaya konuldu, Devlet Demiryolları kuruldu, Cumhurbaşkanlığı Orkestrası kuruldu… Daha cumhuriyetin ilk ayları… Daha siftah… Dışarıdan bir tek kuruş borç almadan…

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Bu arkadaşlar cumhuriyetin 90 yıllık parlamenter sistemini beğenmeyip “Cumhurbaşkanlığı sistemi” kurdular… 8 aydır daha domatesteler…

Bekir Coşkun’un yazısı