Bekir Coşkun: Çok utandım… 156 gazetecimiz hapiste… Üzülme sen Türkiye…

Çok utandım… 156 gazetecimiz hapiste… Üzülme sen Türkiye…

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Bizler de gazeteciyiz… Yüreklerimizdeki perdeyi hüznümüze çektiğimizde, o perdelerin arkasında yalnız olduğumuzu biliriz biz…

Vurulanlarımız, öldürülenlerimiz, yakılanlarımız, şu an dahi hapishanelerde çürüyenlerimiz, emirle sokağa atılmış 3000 gazeteci değil sadece…

Bizi yalnızlığımız öldürür… Hırsızlar hırsızlıklarını yaptıklarında, katiller cinayetlerini işlediklerinde, zalim zulmünü sürdürdüğünde, cehalet kara örtüsünü çektiğinde, ilk akla gelen yok edileceklerdeniz… Bizler Türkiye’nin gazetecileriyiz…

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Medya olmadan demokrasi asla olmaz… Gazeteci toplum adına oradadır, kişisel zevki için değil… Ve toplum medya ile duyar, öğrenir, bilgi sahibi olur ve oyunu olumlu ya da olumsuz ona göre kullanır… Bu nedenle zaten Almanya AB lideridir, Türkiye Kenya’nın arkasından gelir…

Bekir Coşkun’un yazısı