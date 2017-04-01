Bekir Coşkun: Çocuklar duvarlara ‘Hayır’ yazıyor… Manav karpuza ‘Hayır’ oymuş… Halk hareketidir bu…

Ortak vicdan “Hayır” diyor… Aklı ve değerleri olan insanlar aynı yöne dönüyorlar… Birbirlerinden habersiz, birbirinden uzakta, aynı duyguyu hissederek… Çocuklar duvarlara “Hayır” yazıyor… Manav karpuza “Hayır” oymuş… Gençler duraklarda İzmir Marşı söylüyorlar…

Yetişkinler, dilleri döndüğü kadar tehlikeyi anlatıyorlar… Sağcısı, solcusu, milliyetçisi, muhafazakarı, liberali, komünisti, işçisi, ahlaklı

patronu, köylüsü, esnafı fark etmiyor… Halk hareketidir bu…

*

Altlarında uçakları, helikopterleri, otobüsleri, belediyeleri, billboardları, valileri, kaymakamları, polisleri, televizyonları, arkalarında devlet olanakları olmayan insanların hareketidir… Küçük bir bayrak, kınalı bir el, inşaatın duvarına beş harf, sosyal medyada iki

satır, arabanın camına küçük bir çıkartma… Kimi zaman bir şiir, kimi zaman bir şarkı… Bakmışsın iki damla yaş…

Bekir Coşkun’un yazısı