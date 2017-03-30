Bekir Coşkun: Bu anayasa referandumu, tümüyle yalan üzerinedir

Bu anayasa referandumu mesela, tümüyle yalan üzerinedir…

Önce adı yalan: “Rejim değişikliği değil, sistem değişikliği” dediler, Fransızca rejim, sistemin öbür adı…

Amacı yalan: Hepimiz biliyoruz ki bu ‘Cumhurbaşkanlığı’ değil, meselesi…

Her madde yalan: Maddelerin kamuoyunun önünde tartışılmasına izin vermediler, çünkü her birinde

gözükenden farklı bir amaç gizli…

Bu bakımdan referandum kürsülerinde en çok kullanılan sözcük: “Yalan…”

Neticede “Yalan söyleyen istifa etsin”e geldi dayandı mesele, iyi mi?..

Bekir Coşkun’un yazısı