Bekir Coşkun: Biz cumhuriyeti kaybettik dostlar…

Meclis bitti… Bu bakımdan Reis’in AKP milletvekili yaptığı Kenan Sofuoğlu’nun, menteşesi çıkmış gibi kapıları havaya açılan Lamborghini spor arabası önem kazanıyor… “Meclis’e giderken arabamın sesi ile insanlar ‘Kenan geliyor’ diyecekler” demesi, Meclis’in yeni konumunu anlatıyor… Yeni sistemde Meclis’in sesi‑sedası yok… Baktınız kıyamet gürültü, kenara kaçtınız… Hah “Kenan geliyor”… Yasamanın yeni sesi… Biz cumhuriyeti kaybettik dostlar… Rejim değişti… Kuvvetler ayrılığı bitti… Parlamenter sistem gitti… Tek tesellimiz; suçu‑günahı yükleyip kenara çekileceği, başbakanlar, bakanlar, hükümetler falan artık yok… Kıyma fiyatlarından, hava savunma sistemlerine kadar, sorumlu tek kişi var… Her şeyin hesabının sorulacağı tek kişi…

Bekir Coşkun’un yazısı