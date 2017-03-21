Bekir Coşkun: Bir Cumhurbaşkanı milletin yarısını ‘Terörist’ ilan edemez…

“Hayır” diyenlerin terörist olduğunu cumhurbaşkanı açıkladığına göre…

İki ayaklı mahkemedir…

Yargı karar verdi sayılır!..

Bir Cumhurbaşkanı bunu yapamaz…

Milletin yarısını “Terörist” ilan edemez…

Bunu sıradan bir vatandaş yapsa “Halkı kin ve nefretle birbirine kırdırmaktan” yargılanır…

Suçtur…

Kendi ordusunu yenip, kendi aydınlarını temizleyip, kendi rejimine saldırıp, sonunda kendi milletini düşman ilan eden ilk

devlet adamı olunca…

TBMM’ye dilekçe verdiler:

“Gazilik unvanı verilsin…”

Bence de olur…

Biraz komik olur ama…

Olur…

Bekir Coşkun’un yazısı