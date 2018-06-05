Bekir Coşkun: Andık Nazım Hikmet’i, ülkeyi yönetenlerden ne bir ses, ne bir seda

Ölüm yıldönümünde kendi aramızda andık Nazım Hikmet’i, ülkeyi yönetenlerden ne bir ses, ne bir seda… Ayrıca çok da lüzumu yok ya…

Bakın; onu anlayan, şiirlerini bebeklerine öğreten Balkan ülkeleri Avrupa Topluluğu’na çoktan kabul edildiler… Şiirlerini ders kitaplarına koyan Çin, dünya ekonomi devi… Ona kucak açan Rusya süper güç…

Reklam

Sen kendi şairini anlamadığın gibi, şiirlerini okuyanları “vatan haini” diyerek hapishanelere doldurduğun için; turist kız uçaktan indi mi “ekonomi kurtuluyor” diye şakır şukur oynuyorsun hurma…

Nazım Hikmet tüm dünyada anıldı, ölüsünü unutmadılar… Bunların dirisini sokmuyorlar ülkelerine…

Reklam

Bekir Coşkun’un yazısı