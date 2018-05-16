Bekir Coşkun: Al domatesi çık kürsüye muhalefet

Seçimlerin en belirleyicisi ekonomidir…

İlk kez ekonomi tüm sorunların önünde… Çarşıda-pazarda yaşam durdu sanki… Çöken piyasa, orta ve az gelirlilerin başına dökülüyor… Para kazanmak zorunda olan babalara, mutfaktaki annelere sorun… Pahalılık sohbetlerin tek konusu… Ramazan ayının denk gelmesi iktidar için ayrı bir şanssızlık…

Peynir 28 lira, zeytin 30 lira…

*

Reklam

“Cari açık, dengesiz bütçe, kamu israfı, örtülü ödenek, dış borç” denildiğinde, onlar için bir şey ifade etmiyor…

Ama “Domates 6 lira” de…

Bak…

Anlaşıldı…

*

Al domatesi çık kürsüye muhalefet…

Domatesi göster…

Yeter…