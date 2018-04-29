Bekir Coşkun: 25 Haziran sabahı böyle olacaktır…

17 senedir cumhuriyetimizi yok etmeye çalışanların gidişlerini görmek için insanlar evlerde, kahvehanelerde televizyonların başına üşüşmektedir… Çocuklarının başına bir şey gelmeden eve dönmelerini camda bekleyen anneler… Emirle zulme ortak olmaktan vicdan sancıları çeken yargıçlar, savcılar, memurlar, askerler, polisler… Ormanlardaki kuşların yuvaları kurtulmuştur… Suyunu geri isteyen dereler… Kısacası zalimin mülkü olmaktan kurtulmuş bir memleket… Mustafa Kemal’in portresi duvarda gülümsüyordur…

25 Haziran sabahı böyle olacaktır… Yanaklarını sil artık… Güzel bir şey olmuştur… Güzel bir şey olmuştur…

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Bekir Coşkun’un yazısı