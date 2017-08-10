Beki’nin Hürriyet’e vedası: Yönetim katından hiçbir müdahaleyle karşılaşmadım

Yazılarına son verildiği açıklanan Hürriyet gazetesi yazarı Akif Beki, veda yazısında yönetim katına teşekkür etti: “8 yıldan fazla bir süredir Doğan Grubu’ndaydım. Bu süre zarfında yönetim katından hiçbir müdahaleyle karşılaşmadım.”

Beki’nin yazılarına son verilme gerekçesinin bir dönem Fethullah Gülen’e en yakın isimlerden Star yazarı Hüseyin Gülerce hakkındaki sözleri olduğu iddia edilmişti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde basın danışmanlığını yürüten Beki, 2009 yılında Doğan Grubu’na ait Radikal gazetesinde köşe yazmaya başlamış, 2013 yılında grubun diğer gazetesi Hürriyet’e transfer olmuştu.

Özkök’e: Gözüm üstünde

‘Bir koşunun daha sonuna geldik’ başlıklı veda yazısında Beki sözlerine şöyle başladı: “Şayet başa sarabilseydim, gelişim de gidişim de dahil, yaşadığım zorlukların tek bir karesini bile silmek istemezdim. Eylül 2013’te başlayan Hürriyet maceramın son günü bugün. Bölüm sonu ya da sezon finali diyelim. Gösteri, sonra da devam ediyor.”

Sekiz yıldır Doğan Grubu bünyesinde çalıştığını hatırlatan Beki,“Bu süre zarfında yönetim katından hiçbir müdahaleyle karşılaşmadım. Hatası sevabıyla yazdıklarım kendi fikrim, kendi seçimlerimdi. İyi, kötü anılarımız var, bir çift söz de komşum Özkök’e: Gidiyorum ama çok da rahatlama, hemen koyverme, gözüm üstünde” diye yazdı.