Antalya’da kavgaya karıştıktan sonra sahte kimlik beyan edip kaçan kişi bekçinin silahından çıkan kurşunla yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Konyaaltı ilçesinin Hurma Mahallesi’nde saat 01:00 civarında yaşanan olayda, 255’inci sokak üzerindeki bir işyerinde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine giden bekçiler kavgayı güçlükle ayırabildi. Bekçiler kavgaya karışan kişilere kimlik kontrolü yaparken A.C. adlı kişinin üzerinde kendi fotoğrafının yer aldığı fakat başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik verdiği anlaşıldı.

Bunun üzerine bekçilere bıçak çeken A.C. koşarak kaçmaya başladı. A.C.’nin peşine düşen bekçiler, kendisini durdurmak için havaya iki el ateş açtı. Ara sokaklara doğru kaçmaya devam eden A.C., ismi açıklanmayan bekçinin silahından çıkan kurşunla karın bölgesinden yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından A.C. hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Olay yerindeki boş kovanlar inceleme yapılmak üzere toplanırken, bekçi ise ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.