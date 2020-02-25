Bekçilerle ilgili ‘duruşunu düzelten’ diziye Soylu’dan destek: Eyvallah Rıza Baba

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘Arka Sokaklar’ dizisinin 543’üncü bölümünde yer alan, ‘Rıza baba’ olarak bilinen karakterin bekçiyi övdüğü sahneyi “Eyvallah Rıza Baba” notuyla Twitter adresinden paylaştı. Dizi bir önceki bölümünde ise bekçileri eleştirdiği sahnesiyle gündeme gelmişti.

Fotoğraf: DHA

Dizinin bir önceki bölümünde yer alan bir sahnede polis memuru rolündeki Arda karakteri sevgilisiyle park halindeki aracında otururken bekçiler cama tıklayıp “İner misin aslanım arabadan” ifadesini kullanıyor. Polis memuru da “Bunlar da yeni çıktı” diyerek arabadan iniyor. Ardından “Suç unsuru mu gördün, hayırdır” demesi üzerine “Uzatma aslanım çıkar bakalım kimliğini” diyen bekçiye polis rozetini gösteriyor. Bekçi “Baştan niye söylemedin polis olduğunu” deyince de polis memurundan ‘ayar’ yiyor: “Baştan söylesem ne fark eder. Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye”.

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Eyvallah Rıza Baba pic.twitter.com/y4SDoe8WED — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 24, 2020

Son yayınlanan bölümde yeniden bekçiler gündeme geldi. Bu olayın taraflarını karşısına alan Rıza Baba bekçiden nasıl makul bir şüphe nedeniyle kimlik sorduğunun hikayesini dinledi. O gece bir hırsızı yakaladıklarını anlatan bekçi Rıza Baba’dan aferin aldı. “Sokaklarda elimiz gözümüz olacaksınız” diyen Rıza Baba’ya cevabında da eğitim vurgusu yaptı: “Elbette müdürüm, bunun için eğitildik”