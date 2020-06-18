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Yaramazlara biraz batar!

Bekçilere zor ve silah kullanma yetkisi veren yasa yürürlüğe girdi

Yaklaşık 21 bin bekçiye zor ve silah kullanma yetkisi veren yasa yürürlüğe girdi.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanunu’na göre, çarşı ve mahalle bekçileri devriye gezebilecek, kimlik sorabilecek, şüpheli durumlarda kişileri durdurup yine şüphe halinde kişilere müdahalede bulunabilecek. Bekçiler aynı zamanda gösteri ve yürüyüşlere müdahale edebilecek.

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Polis teşkilatında görevli memur sayısı artıyorken ek olarak giderek artan sayıda bekçiye polis ile aynı yetkilerin verilmesi muhalefet partileri tarafından eleştiriliyor. CHP kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne dava açacağını duyurmuştu.

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