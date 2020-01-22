Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren kanun teklifi Meclis’te

AKP, çarşı ve mahalle bekçilerine kimlik sorma ve adli görevler verilmesini içeren kanun teklifini Meclis’e sundu.

Fotoğraf: DHA

İzmir ve Mardin’de bekçilerin kimlik sorması sonucu bekçiler ve vatandaşlar arasında yaşanan tartışma yargıya taşınmış, her iki mahkeme de ‘bekçiler kimlik sormaz’ kararı vermişti.

Reklam

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve bekçilere yurttaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini Meclis’e sundu. Kanun teklifine dair açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren teklifi Meclis’e sunduklarını bildirdi.