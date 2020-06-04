Bekçiler ne yapabilir, ne yapamaz…

İçişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından polis ve bekçilerin yetkilerinin karşılaştırıldığı bir grafik paylaşıldı.
Buna göre çarşı ve mahalle bekçileri silah kullanabilir, kimlik sorabilir, parmak izi ve fotoğraf alabilir.
Polisin yetkisinin olup da bekçilerin olmadığı durumlar ise şöyle:
*Önleme arama
*Denetim yapma
*İstihbarat toplama, iletişimin tespiti, teknik araçla izleme
*Suça el koyma
*İfade alma
*Olay yeri inceleme
*Adli arama ve el koyma
*Gözaltına alma
*Kişilerin ikametgah ve ev adreslerinden ayrılmamalarını isteme
*Teşhis yaptırma
*Yer gösterme yaptırma