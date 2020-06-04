Bekçiler ne yapabilir, ne yapamaz…

İçişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından polis ve bekçilerin yetkilerinin karşılaştırıldığı bir grafik paylaşıldı.

Fotoğraf: Twitter

Buna göre çarşı ve mahalle bekçileri silah kullanabilir, kimlik sorabilir, parmak izi ve fotoğraf alabilir.

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Polisin yetkisinin olup da bekçilerin olmadığı durumlar ise şöyle:

*Önleme arama

*Denetim yapma

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*İstihbarat toplama, iletişimin tespiti, teknik araçla izleme

*Suça el koyma

*İfade alma

*Olay yeri inceleme

*Adli arama ve el koyma

*Gözaltına alma

*Kişilerin ikametgah ve ev adreslerinden ayrılmamalarını isteme

*Teşhis yaptırma

*Yer gösterme yaptırma