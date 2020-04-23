Bekçi, seraya kenevir dikmiş!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bir serada çalışan bekçi M.E.’nin komşu seraya kenevir diktiği belirlendi. 149 kök kenevir ele geçirildi. M.E. tutuklandı.
Örenşehir Mahallesi’nde kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri araştırma başlattı. Bir muz serasının yanındaki serada, kullanılmayan alandaki böğürtlen dikenlerinin kesilerek yer açıldığı, kenevir ekildiği ve gizlice sulandığı belirlendi.
Kenevirler sökülerek imha edilirken gözaltına alınan M.E., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.