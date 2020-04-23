Bekçi, seraya kenevir dikmiş!

Takvimler 1915 yılını gösterdiğinde, İttihat ve Terakki Fırkası’nın yeni binası, işgal kuvvetlerinden birkaç kilometre ötede, Ankara’nın göbeğinde yükseliyordu. Savaş nedeniyle yarım kalan binanın, beş yıl sonra milletin egemenliğinin sembolü haline geleceğini kim bilebilirdi ki…