Bekçi sayısı üç kat artacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 bin 182 bekçinin bulunduğunu belirterek 17 bin bekçinin daha alınacağını söyledi.

Ankara’da Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadyumu’nda ‘Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin Töreni’ne katılan Soylu, bekçilerin çok önemli bir görev üstleneceğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ben yatarken sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımız evde yatarken, sokakta birisinin onu beklediğini, huzurunun emin ellerde olduğunu duymasını istiyorum” dediğini aktaran Soylu, bunu talimat kabul ettiklerini, daha sonra çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Bakan, 2016’dan itibaren 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçisinin görevine başladığını belirterek şu bilgileri verdi: “Şimdi tüm Türkiye’de 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz, ilanlara çıktık, cuma günü başvuruları başlıyor. İnşallah oradan da Ankara’ya biraz daha bekçi vereceğiz. 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak.”

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Soylu’nun konuşmasının ardından 700 bekçi yemin edip düdük çalarak görevine başladı.