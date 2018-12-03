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Yaramazlara biraz batar!

Bekçi sayısı artıyor: İstanbul’a 1200 bekçi daha yolda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul’a 1200 bekçi daha istihdam edileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ben yatarken sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımız evde yatarken, sokakta birisinin onu beklediğini, huzurunun emin ellerde olduğunu duymasını istiyorum” demesi talimat kabul edip çalışmalara başladıklarını kaydetmişti.

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BirGün’ün haberine göre Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenen ‘Trafik Motosikletleri Teslim Töreni’nde konuşan Soylu, “Şubat’ın sonunda var olan 2 bin 800 bekçimize ek olarak bin 200 bekçi daha göreve başlamış olacak” dedi.

Böylece 2019 yılında İstanbul’da 4 bin bekçi görev yapacak.

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