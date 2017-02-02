Bein Sports’un iddiası: Çin’den bir kulüp Arda Turan’a dört yıl için 100 milyon avro önerdi 

La Liga ekiplerinden Barcelona’da forma giyen Arda Turan’a, Çin Süper Ligi’nde mücadele eden bir kulübün dört yıl için toplamda 100 milyon avro (yaklaşık 400 milyon lira) teklif ettiği öne sürüldü.

Bein Sports’un haberine göre, 30 yaşındaki futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, teklifin detaylarını görüşmek için önümüzdeki hafta Çin’e gidecek.

Katalan ekibine 2015’te 34 milyon avro (yaklaşık 137 milyon lira) bonservis bedeli ve 7 milyon avro (yaklaşık 28 milyon lira) bonusla toplam 41 milyon avro karşılığında transfer olan Turan, 8 milyon avro (yaklaşık 32 milyon lira) yıllık ücret alıyor.

Oyuncunun Barcelona ile yaptığı beş yıllık sözleşmede ‘125 milyon avroya serbest kalır’ maddesi bulunduğu ve ismi açıklanmayan Çin ekibinin bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalıştığı belirtiliyor.