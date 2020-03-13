BeIN Sports’a çağrı: Süper Lig maçları şifresiz yayınlansın

Türkiye Spor Yazarları Derneği, BeIN Sports kanalının Süper Lig maçlarını şifresiz yayınlamasını talep etti.

Fotoğraf: DHA

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü şimdiye dek ikisi Türkiye’de olmak üzere 100’den fazla ülkede 130 bini aşkın kişide görülmüş, 5 bine yakın insan hayatını kaybetmişti.

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Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verilirken, maç öncesi seremonilerde artık takımlar tokalaşmayacak, sahaya çocuk çıkarılmayacak.

TSYD, bugünkü yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Spor Yazarları Derneği virüsle ilgili önlemler çerçevesinde BeIN Sports’un da üzerine düşen görevler olduğunu, nisan ayının sonuna kadar Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlamasını teklif etmektedir. Böylece kapalı alanlarda cafelerde, restaurantlarda kalabalıkların oluşması engellenmiş olunacaktır. BeIN Sports’tan Türk sporu ve spor severi adına bu duyarlılığı beklemekteyiz.”