Behzat Ç.’nin yeni kadrosu belli oluyor

Üç yıl boyunca televizyonda izleyiciyle buluştuktan sonra altı yıl evvel sona eren ‘Behzat Ç.‘ dijital yayın platformu Blu Tv’yle geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin kadrosu da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Geçen ay ilk tanıtımı yayınlanan dizide yine yer alacağı kesinleşen ilk isimler ‘Şevket’ karakterini canlandıran Ege Aydan ve ‘Savcı Esra’ karakterini canlandıran Canan Ergüder.

Canan Ergüder

Dizinin sıkı takipçilerinin hatırlayacağı gibi, dizinin eski bölümlerinde Savcı Esra karakteri ölerek diziye veda etmişti. Canan Ergüder bu kez sürpriz bir rolle diziye dönmeye hazırlanıyor.

Reklam

Dizide yer alacak diğer isimler ise henüz belli değil.