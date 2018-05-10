Beethoven’la veda: 104 yaşındaki bilim insanı ‘yasal intihar’la yaşamına son verdi

104 yaşındaki bilim insanı David Goodall, ‘başkasına muhtaç olmamak için’ İsviçre’deki bir klinikte hayatına son verdi.

Goodall, Avustralya’daki evinden doktor yardımıyla intiharın yasal olduğu İsviçre’ye doğru yola çıkmıştı. Herhangi bir ölümcül hastalığı olmayan Goodall, ‘yaşam kalitesi bozulduğu için’ yaşamına son vermek istediğini söylemişti.

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Goodall, ölümünden önceki son basın toplantısında gösterilen ilginin kendisini şaşırttığını söylemiş ve “Artık yaşamaya devam etmek istemiyorum. Benim yaşımdaki biri, hatta benden daha genç olanlar bile, doğru vakit geldiğinde ölümü seçmekte özgür olmalı” demişti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Goodall’ın Basel’deki ‘Life Cycle’ kliniğinde ‘huzur içinde’ öldüğü belirtildi. Goodall’ın son yemeğinin ise çok sevdiği balık, patates kızartması ve cheesecake olduğu açıklandı.

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Goodall’ın son dakikalarında Beethoven’ın 9. Senfonisi’nden ‘Neşeye Övgü’yü dinlediği açıklandı.

Akademisyenin cenaze töreni de istemediği, bedeninin ya bir tıp fakültesine bağışlanmasını ya da küllerinin aynı yerde etrafa saçılmasını istediği kaydedildi.

Ekoloji ve bitki uzmanı olan Goodall, İsviçre’ye gidene dek Avustralya’nın Perth kentindeki küçük dairesinde yalnız yaşıyordu. 1979’da emekliye ayrılan Goodall, uzmanlık alanlarındaki çalışmalarına devam etti.

İsviçre’de yardımlı intihar 1942 yılında yasallaştı. İsviçre, yabancı ülkelerin vatandaşlarına yardımlı intihar hakkı tanıyan tek ülke. Avustralya Tabipler Birliği, ilaç kullanımının etik olmayan bir yolu olarak gördükleri yardımlı intihara karşı çıkıyor.