Beden, ses ve ışığın uyumu: ‘Harikulade Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı’

SİNEM DÖNMEZ

snmdnmz @gmail.com

Hareketi, sesi ve ışığı kurgunun merkezine alarak farklı teatral gerçekliklerin peşinde koşan ‘Clout Theatre’, 2012’de Londra’da kurulan bir ekip. Kendi teatral dillerini, görsel, grotesk ve absürd bir anlayışla bir araya getirerek çeşitlendiriyorlar.

‘ikincikat’ta sahnelenen İstanbul’daki ilk prodüksiyonları ‘Harikulade Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı’, alıştığımız oyunlardan farklı çünkü hiç diyalog yok, tamamen sözsüz tasarlanmış bir oyun. Güray Dinçol ve Sena Taşkapılıoğlu, oyunun en başından itibaren bu sefer başka bir şey izleyeceğimizin sinyalini veriyor ve 60 dakika boyunca neredeyse hiç durmuyorlar.

Duvarlarının sürekli hareket ettiği bir evdeyiz. Duvarlarla birlikte sahneye gelen, palyaço makyajlarıyla yüzlerine absürt bir ifade kazandıran çiftle böyle tanışıyoruz. Ve bir evin içinde geçen günlerini, ilişkilerinin başlangıcından itibaren izliyoruz.

Birbirinden tamamen farklı bir çift, alışıyorlar, hiç konuşmasalar bile tartışıyorlar, çeşitli badireler atlatıyorlar, bunu yaparken de, her tür mimiği, beden hareketini, nefes sesini, dekoru ve aksesuarı kullanıyorlar.

Işık ve sesler birer oyuncu

Oyunda ışık ve sesler birer oyuncu kadar etkili. Öyle ki, palyaço makyajları, kostümleri, dekoru toptan üzerine giymiş gibi oyuncular. İki tane sandalye ve iki valizle bir ilişkinin çıkmazlarını seyretmek epey eğlenceli. O mekana, zamana, ilişkinin kendisine sığamama halini nefis bir şekilde özetliyorlar.

Fiziksel tiyatroya aşina olmayanlar için enteresan ve biraz zorlayıcı bir deneyim. Oyun sırasında akan bir metnin olmayışı, seyirci açısından mükemmel bir odaklanma gerektiriyor. Ve elbette oyuncuların da harcaması gereken fazlasıyla efora ve beden performansına dönüşüyor bu.

Lakin, hiç sözü olmayan bir oyunun ışık, ses ve mimiklerle ne çok şey anlatabileceğini daha önce fark etmediğimi düşündüm oyun sırasında.

Birlikte sessizce okuduk

Aynı anda biri gazete biri kitap okuyan çiftin okudukları şeyleri bize duyurmaları şahane bir detaydı. Erkek olan gazetenin sayfalarını açar açmaz siren, trafik ve bomba sesleri, kadın ise kitap okurken, kafanızda duyduğunuz insan sesleri, mırıltıları.

Bir yanıyla modern, bir yanıyla bildiğiniz bütün akımlara, temalara göz kırpan bir tür fiziksel tiyatro. Ki tiyatronun sürekli devinmesi, kendini yenilemesi, bir hikaye anlatmak için seçtiği yollar tiyatro seyircisi için hep ilham verici oluyor. En çok da zaman ve mekanı bükebilmeleri… Fiziksel tiyatro ise bunun sıradışı bir yansıması.

Clout Theatre’ın kurucularından Mine Çerçi’nin yönettiği oyunda ilk İstanbul prodüksiyonunu ‘Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu’nun kurucuları ve eğitmenlerinden Güray Dinçol ve Sena Taşkapılıoğlu ile gerçekleştiriyor.

Metni de üçü birlikte yazmışlar. Ve elbette, oyunun kurgusu ve oyuncuları kadar mühim ses ve ışıklarına değinmeden olmaz. Ses tasarım ve müzik, Eda Er tarafından üstlenilirken, ışık tasarım Utku Kara’ya ait.

Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun

Bugün Dünya Tiyatrolar Günü, kendi adıma, yaşamımı, dünyamı genişlettikleri ve hep taze bir nefes aldırdıkları için tüm tiyatro emekçilerine teşekkürü de bir borç bilirim.

‘Harikulade Bir Çiftin Badireli Ev Yaşamı’ 3, 10, 17 Nisan’da ikincikat’ta.