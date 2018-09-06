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Yaramazlara biraz batar!

‘Bedelli’ye başvuru 500 bine yaklaştı: İkinci celp döneminin birlikleri açıklandı

 

Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak için 474 bin 955 kişinin başvurduğu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 125 bin 344 olduğu bildirildi.

6 Ekim’deki ikinci celp döneminde silah altına alınacak 41 bin 631 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri e-devlet’ten açıklandı.

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Fotoğraf: DHA

Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve 6 Ekim’den itibaren birliklerine sevk edileceklerin temel askeri eğitimlerini alacakları birlikler bugün e-devlet üzerinden duyuruldu.

İlk üç döneme ait celpler yaklaşık 62 bin kişiyi kapsayacak. İlk üç celp dönemine dahil olanların 21 günlük temel askeri eğitimleri için 15 Eylül, 6 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde birliklerine teslim olmaları gerekiyor.

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin tüm işlemlerini yoklama tarihlerine kadar tamamlamaları isteniyor. Zira işlemlerini söz konusu tarihlere kadar tamamlamayanlar hakkını kaybedecek.

Bedelli askerlik ikinci celp döneminde silah altına alınacak 41 bin 631 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgilerinin e-devlet’ten yayımlandığına ve bedelli askerliğin ikinci celp döneminde temel askerlik eğitimi alacakların telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderildiğine değinilen açıklamada, “Bedelli askerlik için 474 bin 955 kişi başvurdu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 125 bin 344 oldu” denildi.

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