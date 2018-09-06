‘Bedelli’ye başvuru 500 bine yaklaştı: İkinci celp döneminin birlikleri açıklandı

Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak için 474 bin 955 kişinin başvurduğu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 125 bin 344 olduğu bildirildi.

6 Ekim’deki ikinci celp döneminde silah altına alınacak 41 bin 631 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri e-devlet’ten açıklandı.

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Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve 6 Ekim’den itibaren birliklerine sevk edileceklerin temel askeri eğitimlerini alacakları birlikler bugün e-devlet üzerinden duyuruldu.