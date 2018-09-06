‘Bedelli’ye başvuru 500 bine yaklaştı: İkinci celp döneminin birlikleri açıklandı

Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak için 474 bin 955 kişinin başvurduğu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 125 bin 344 olduğu bildirildi.
6 Ekim’deki ikinci celp döneminde silah altına alınacak 41 bin 631 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri e-devlet’ten açıklandı.
Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve 6 Ekim’den itibaren birliklerine sevk edileceklerin temel askeri eğitimlerini alacakları birlikler bugün e-devlet üzerinden duyuruldu.
İlk üç döneme ait celpler yaklaşık 62 bin kişiyi kapsayacak. İlk üç celp dönemine dahil olanların 21 günlük temel askeri eğitimleri için 15 Eylül, 6 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde birliklerine teslim olmaları gerekiyor.
Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin tüm işlemlerini yoklama tarihlerine kadar tamamlamaları isteniyor. Zira işlemlerini söz konusu tarihlere kadar tamamlamayanlar hakkını kaybedecek.