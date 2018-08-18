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Yaramazlara biraz batar!

‘Bedelli’ye 357 bin başvuru: 12 bin kişi 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibariyle 357 bin 350 kişi müracaatta bulunduğunu, 61 bin 843 kişinin parayı yatırdığını bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Açıklamada, “Müracaat sürecini tamamlamış yükümlülerden yaklaşık 12 bin kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek” denildi.

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1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin avro ödeyecek. Yaş sınırı 25.

Birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018’de e-devlet’te ilan edilecek. İlk üç döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım’dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

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Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-devlet’te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek.

Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

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