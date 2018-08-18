‘Bedelli’ye 357 bin başvuru: 12 bin kişi 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibariyle 357 bin 350 kişi müracaatta bulunduğunu, 61 bin 843 kişinin parayı yatırdığını bildirildi.

Açıklamada, “Müracaat sürecini tamamlamış yükümlülerden yaklaşık 12 bin kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek” denildi.

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1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin avro ödeyecek. Yaş sınırı 25.

Birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018’de e-devlet’te ilan edilecek. İlk üç döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım’dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

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Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-devlet’te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek.

Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.