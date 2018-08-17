Bedellide talep rekoru: İki haftada, önceki beş uygulamanın toplamına yaklaşıldı

Bedelli askerlik başvuruları, başvuru süresinin başlamasının ikinci haftasında 340 bine ulaştı.

1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişi yararlanmıştı.

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Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre bedellideki bu rekor başvuru sayısı, uygulamadan yararlanacaklara ilişkin yapılan 400 bin tahmininin de fazlasıyla aşılacağı beklentisine yol açtı.

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş’un askeri kaynaklara dayandırarak verdiği bu rakam, geçmişteki beş bedelli uygulamasından yararlananların toplam sayısına üç aylık başvuru süresinin daha ikinci haftasında yaklaşıldığını ortaya koydu.

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1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin avro ödeyecek. Yaş sınırı 25.

Milli Savunma Bakanlığı da 3 Kasım’da sona erecek sürenin sonunda kesin sayısı belli olacak başvurulara göre oluşturulacak celp dönemleriyle 21 günlük temel askerlik eğitiminin yapılacağı birlikleri planlıyor. Askerlik şubelerinin yanısıra konsolosluklar ve e-Devlet üzerinden de yapılabilen başvuruların sayısına göre ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Başvuru sayısı, 21 günlük temel askerlik eğitiminin yapılacağı kışlaların sayısını da belirleyecek.