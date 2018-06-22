‘Bedelli’de son durum: Dört-beş seçenek var, seçim sonuçları bekleniyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlik konusunda bakanlık olarak gerekli çalışmaları yaparak dört veya beş seçenek belirlediklerini, seçimden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gereğinin yapılacağını söyledi.

AA’nın haberine göre Canikli, Yeni Şafak’ın sosyal medya yayınında bedelli askerlik konusundaki soruları yanıtladı.

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Bu konuda yoğun bir talep olduğunu belirten bakan şunları söyledi: “Sayın cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda bütün alternatiflerimizle hazırız. Dört-beş seçenek var. Yaş var, ücret var, ücretin kullanma yerleri var, başka birtakım teknik ayrıntılar var, onları farklı formatlarda hazırladık. Hepsinde ortak, hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar, gitmeyecekler. Sayın cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak.”

“Aralık 2014’te çıkan bedelli yasasında yaş 26, ücret 18 bin liraydı. Başvuranların sayısı ise 203 bindi. Bir önceki 2011’in aralık ayında çıkmıştı. Orada ücret 30 bin lira, yaş 27 idi, faydalanan 70 bindi” diyen Canikli, bedelli askerliğe yönelik kalıcı bir çözümün olup olmayacağı yönündeki soruyu şöyle yanıtladı: “Yükümlülüğü kaldırmayacağız, yükümlü sistem devam edecek, bunu kaldırmayacağız kesinlikle.”