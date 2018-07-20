‘Bedelli’de son durum: 28 gün şartı kalkmıyor, celp gelenler de faydalanabilir

Hükümet, bedelli askerlikte 28 gün temel askerlik eğitimi şartının kaldırılmasının gündemlerinde olmadığını bildirdi.

AKP’nin bedelli teklifinde 25 yaş üstü olma ve 15 bin lira ödemenin yanı sıra 28 günlük temel askerlik eğitim şartı da yer alıyor. Özellikle 28 günlük askerlik, bedelli bekleyenler arasında tartışma konusu.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın 28 gün için “Süre görüşülür, farklı yöntem geliştirilebilir” demesinin ardından partiden bir açıklama daha geldi.

AA’nın aktardığına göre AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, askerlik süresinin değişmeyeceğini kaydetti: “Bedelliden faydalanacak vatandaşlarımız üç koşulu; yaş, bedel ve 28 günlük temel eğitimi yerine getirerek, askerlik görevini ifa etmiş sayılacaklardır. Burada temel askeri eğitimle alakalı bir değişiklik şu an için söz konusu değildir.”

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Meclis’te gazetecilere konuşan AKP’li yönetici, askerlik celbi gelen ancak ‘kışladan içeriye atımını atmayan’ yurttaşların da koşulları karşılaması durumunda bedellide yararlanacağını ifade etti.

Muş, Burdur’da bir yığılma olduğunu, kişilerin ikamet ettiği yerlerde bedelli askerlik görevini yapıp yapamayacağı sorusuna ise bununla alakalı planlamanın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Milli Savunma Bakanlığı’na bırakıldığı yanıtını verdi.