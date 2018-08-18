‘Bedelli’de ilk celp dönemleri: 15 Eylül, 6 Ekim ve 27 Ekim

Bedelli askerliğe müracaatını tamamlayıp, banka dekontunu askerlik şubesine vererek başvurusu kabul edilenlerin ilk üç dönemine ait celp planlaması hazırlandı.

1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin avro ödeyecek. Yaş sınırı 25.

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AA’nın haberine göre, bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin temel askerlik eğitimlerinin en kısa sürede ve sorunsuz tamamlanması amacıyla hazırlanan celp takvimi, muhtemel durumlara ilişkin açıklamalar ile ‘yoklama, celp, sevk ve temel eğitim süreci diyagramı’ Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlandı.

İlk üç döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.

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İlk üç dönem dışındaki planlamalar 3 Kasım’dan sonra

Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018’de e-devlet’te ilan edilecek. İlk üç döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım’dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-devlet’te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek.

Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.