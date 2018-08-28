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Yaramazlara biraz batar!

Bedellide görev yerleri bugün açıklanıyor: 15 Eylül’den itibaren sevk edilecekler

Bedelli askerliğe başvuranların görev alacakları eğitim birlikleri bugün açıklanacak.

Fotoğraf: DHA

Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve 15 Eylül’den itibaren birliklerine sevk edileceklerin temel askeri eğitimlerini alacakları birlikler bugün e-devlet üzerinden duyurulacak.

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İlk üç döneme ait celpler yaklaşık 62 bin kişiyi kapsayacak. İlk üç celp dönemine dahil olanların 21 günlük temel askeri eğitimleri için 15 Eylül, 6 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde birliklerine teslim olmaları gerekiyor.

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin tüm işlemlerini yoklama tarihlerine kadar tamamlamaları isteniyor. Zira işlemlerini söz konusu tarihlere kadar tamamlamayanlar hakkını kaybedecek.

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