Bedellide görev yerleri açıklandı: 15 Eylül’den itibaren sevk edilecekler

Bedelli askerliğe başvuranların görev alacakları eğitim birlikleri açıklandı.

Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve 15 Eylül’den itibaren birliklerine sevk edileceklerin temel askeri eğitimlerini alacakları birlikler bugün e-devlet üzerinden duyuruldu.

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İlk üç döneme ait celpler yaklaşık 62 bin kişiyi kapsayacak. İlk üç celp dönemine dahil olanların 21 günlük temel askeri eğitimleri için 15 Eylül, 6 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde birliklerine teslim olmaları gerekiyor.

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin tüm işlemlerini yoklama tarihlerine kadar tamamlamaları isteniyor. Zira işlemlerini söz konusu tarihlere kadar tamamlamayanlar hakkını kaybedecek.