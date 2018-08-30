‘Bedelli’de başvuru sayısı 405 bin oldu: Kulislerdeki tahmin 600 bin

15 Eylül’de ilk celpten yararlanacakların silah altına alınacağı bedelli askerlik başvuruları 26 günde 405 bini aştı. 3 Ağustos’ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım’a kadar yapılabilecek.

Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve 15 Eylül’den itibaren birliklerine sevk edileceklerin temel askeri eğitimlerini alacakları birlikler e-devlet üzerinden duyuruldu.

Reklam

İlk üç döneme ait celpler yaklaşık 62 bin kişiyi kapsayacak. İlk üç celp dönemine dahil olanların 21 günlük temel askeri eğitimleri için 15 Eylül, 6 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde birliklerine teslim olmaları gerekiyor. İlk üç döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım’dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş’un askeri kaynaklara dayandırarak verdiği 405 bin verisi, geçmişteki beş bedelli uygulamasından yararlananların toplam sayısının üç aylık başvuru süresinin ilk ayı dolmadan aşıldığını ortaya koydu. 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişinin yararlandığı belirtilirken, halen başvuru süreci devam eden son uygulamaya gelen rekor başvuru, 400 bin tahmininin fazlasıyla aşılacağı beklentisine yol açtı. Kulislerde başvurulara ilişkin 600 bin tahmini dillendiriliyor.

Reklam

1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin lira, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin avro ödeyecek. Bedelliden yararlanmak için yurtiçinden başvuranlar 21 günlük temel askerlik eğitiminin ardından askerlik yükümlülüğünü yapmış sayılacaklar. Yurt dışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacaklar.

1987’de 18 bin 433, 1992’de 35 bin 111, 1999’da 72 bin 290, 2011’de 69 bin 73 ve 2014’te de 203 bin 824 kişi askerlik hizmetlerini bedelli olarak yapmıştı.