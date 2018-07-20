Bedellide ‘2000 yılı’ usulü gündemde: Farklı celp dönemi, farklı yer

Bedelli askerliğin 2000 yılındaki gibifarklı celp dönemlerinde farklı yerlerde yapılması söz konusu.

AKP’nin bedelli teklifinde 25 yaş üstü olma ve 15 bin lira ödemenin yanı sıra 28 günlük temel askerlik eğitim şartı da yer alıyor. Özellikle 28 günlük askerlik, bedelli bekleyenler arasında tartışma konusu.

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Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre TBMM’ye sevk edilen düzenlemeyle 28 günlük temel askerlik eğitiminin farklı celp dönemlerine paylaştırılarak yapılabilir.

Bedelli askerlik bu haliyle 2000 yılındaki uygulamayla benzeyecek. 2000 yılında bedellik askerlik uygulamasından yararlananlar, Türkiye’nin her yanına yayılmış acemi birliklerinde, ocak, nisan ya da temmuz aylarından birini tercih ederek 28 günlük eğitimini tamamlamıştı.

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Böylece bordrolu çalışanlar ve yaşı müsait üniversite öğrencileri yaz tatilinde askerlik yapma imkanına kavuşmuştu.

Hürriyet’in haberine göre, AKP kaynakları, Milli Savunma Bakanlığı’nın uygulama yönetmeliğiyle netleşecek bu yeniliklerle, hem yığılmaların önleneceğini hem de uygulamadan yararlanmak isteyenlerin ikâmet ettikleri yerlere daha yakın birliklerde bu süreci geçirmelerinin sağlanmış olacağını söyledi.

Aynı kaynaklar, “Ülkenin farklı yerlerinde birçok eğitim birliği var. Bakanlık ve Genelkurmay’ın uygun bulduğu birlikler bunun için görevlendirilebilir” dediler.