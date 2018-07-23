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Yaramazlara biraz batar!

Bedelli tasarısında son durum: Sürenin kısaltılması dışında değişiklik yok

 

AKP Sözcüsü Mahir Ünal bedelli askerlik süresine ilişkin “21 gün olarak konuşuldu. Şu anda bir değişiklik düşünülmüyor” dedi.

Fotoğraf: TSK

En az 400 bin yurttaşın yararlanması beklenen bedelli askerlikle ilgili önergede gün sayısının 28’den 21’e düşürülmesi kararlaştırılmıştı. 15 bin liralık tutar ve 25 yaş sınırında ise herhangi bir değişiklik yok.

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AKP merkez yürütme kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan Ünal, şunları söyledi: “21 gün olarak konuşuldu. Şu anda bir değişiklik düşünülmüyor. Ama üst yaş değiştirildi bildiğiniz gibi. Kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve yapılacak olan yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes bu yeni düzenlemeden faydalanacak.”

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