Bedelli tasarısı Meclis’te: 28 günlük eğitim, çalışanlar ücretsiz izinli

Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis başkanlığına sunuldu.
Bedelli askerlik teklifi torba tasarıda yer aldı. Yaş sınırı 25, ücret 15 bin TL. Öncekilerden farklı olarak 28 günlük bir temel eğitim söz konusu.
AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Meclis önünde konuştu: “Bedelli askerlikten yararlananlar 28 gün temel askerlik eğitimine tabi tutulacaklar. Bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için 2000 avroluk bir bedel söz konusu. Uzaktan eğitim ile bir eğitim almış olacaklar. Engellilerden de bu ücret alınacaklardır ama eğitime tabii olmayacaklardır. Kamuda ve özel sektör çalışanları ücretsiz izinli sayılacak. Şu an itibariyle 1 milyon 324 bin kişiyi kapsayan bir düzenlemedir.”
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