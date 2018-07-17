‘Bedelli’ kulisi: Kararname çıkacak, yaş 25, ücret 15 ya da 20 bin lira

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ‘bedelli askerlik kararnamesi’ hazırlandığı, 27 olarak düşünülen yaş sınırının 25’e çekileceği, ücretin de 15 ya da 20 bin lira olacağı kulislere yansıdı.

Bedelli askerlik düzenlemesinin 1 Ekim’den sonra gündeme geleceği hükümet yetkilileri tarafından açıklanmış, son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Belki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle daha erkene çekmiş oluruz” demişti. Süreçte son olarak, AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, bedelli askerliğin ekimde gündeme geleceğini söylemişti.

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Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre cumhurbaşkanlığı konunun daha fazla uzatılmadan kararnameyle netleştirilmesini benimsedi.

Yaşın 25’e çekilmesi öngörülürken, ücretin ise 15 ya da 20 bin lira olması bekleniyor. ’25 yaş düzenlemesi’nden 400 bin kişinin yararlanacağı hesaplanıyor.

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Halen askerlik çağı gelmiş 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin kişi de askerliğini erteletti. 1 milyon 885 bin 438 kişi ise öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda bulunuyor.

2019 yılında ise silah altına alınacak er sayısı ise 345 bin 933 olarak öngörülüyor.

2014’te 203 bin kişi

Bugüne kadar çıkarılan beş bedelli askerlik uygulamasındaki başvurular, bedel miktarları ve yaş sınırları nedeniyle beklenenden düşük kaldı. Yasalardan yararlananların toplam sayısı 328 bin 834 kişi oldu. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin 834 kişi bedelli askerlik yaptı.

Son olarak da 2014’teki uygulamada 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin civarında yükümlü bu yasadan yararlandı.