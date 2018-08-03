‘Bedelli’ kılavuzu: Başvurular üç ay içinde, celp duyurusunun ardından yoklama

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sürecinde yapılacaklara ilişkin kılavuz yayımladı. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, başvurularını üç ay içerisinde tamamlayacak.

TBMM’den geçen bedelli askerlik yasası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandı ve sonra yürürlüğe girdi. Farklı askeri birliklerde ve başvuranların tercihlerine göre farklı celp dönemlerinde uygulanacak 21 günlük temel askerlik eğitim söz konusu.

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Bedelli askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirlendi.

AA’nın haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik sürecine ilişkin kılavuzu yayımladı. Kılavuzda, bedelli askerlik başvurusu ve askerlik hizmet sürecine ilişkin bilgilere yer verildi.

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Hak sahipleri üç aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-devlet’ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat edecek.

Yaş şartını sağladığı ve hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim edecek ve celp duyurusunu bekleyecek.

Askeralma Genel Müdürlüğü’nün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak. Bu duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek.

Celp duyurusunda bildirilen tarihte yükümlüler birliklerine sevk edilecek. 21 gün temel eğitimin ardından kesin terhis işlemiyle askerlik sona erecek.