Bedelli askerlikte talep fazla olursa kura çekilecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sisteminde ihtiyaçtan çok talep olması durumunda bedelli askerlik yapacakların kurayla belirleneceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

AA Editör Masası’nda açıklamalarda bulunan Akar yeni askerlik sisteminin kalıcı olması için gayret gösterildiğini belirterek “Bazı aylarda ailelerin endişeye kapılmadan, gençlerimizi eğitimini mesleğini sürdürsün istedik” dedi.

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Bakan daha önce bazı unsurları kamuoyuna yansıyan yeni sistemde kalıcı hale gelecek olan bedelli askerlik uygulaması ile yeni bir ayrıntı verdi: “Bedelli askerlik için başvuranlar bir ay temel askerlik eğitimi alacak. Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek. Bir ay temel eğitime müteakip lise mezunu ve altı gençler beş ay kıtada görev yapacak. Bunun sonunda erlere ‘Kalmak ister misiniz’ diye soracağız (Kalmak isterlerse bu aşamadan sonra maaş alıp devam edecekleri, daha önce kamuoyuna yansımıştı).

Üniversite mezunları iki ay temel, 10 ay kıta eğitimi yapacak. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları da yedek subay olacak. İhtiyaçtan fazla bedelli başvurusu olursa kura çekilecek.”