‘Bedelli askerlik’ yanıtı bu kez ‘Ak Saray’dan: Şu anda gündemimizde yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘bedelli askerlik’in gündemde olmadığını söyledi.

Kalın, düzenlediği basın toplantısında “Bedelli askerlik çıkacak mı?” sorusuna “Şu anda öyle bir şey gündemimizde yok” diye yanıt verdi.

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Erdoğan ‘kapıyı kapatmıştı’

Dönem dönem gündeme gelen ‘bedelli askerlik’le ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen eylül ayında “Hele hele üniversite bitirmiş, bedelli askerlik bekliyor. Zaten gelip yapacağın askerlik altı ay. Bunun da yaklaşık bir 20 günü izin; beş ay 10 gün. Gel askerliğini yap. Askerlik bir de sana birçok kazanım sağlıyor” demişti.